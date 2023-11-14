Moody's оценивает нереализованные убытки крупнейших американских банков в 650 млрд долларов

Сумма основана на росте доходности американских государственных облигаций, зафиксированном в последний год. Об этом пишут «Известия».

В марте 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала статистику, согласно которой нереализованные убытки по долговым бумагам в 25 крупнейших банках США вплотную приблизились к показателям, фиксировавшимся перед кризисом 2008 года. Вскоре после начала цикла повышения ставки рефинансирования в исполнении ФРС (с 0–0,25% до 5,25–5,5% всего за 16 месяцев) соответствующие данные обнародовать перестали.

В целом наиболее крупные банки мартовский кризис миновал. Однако спустя восемь месяцев обнаруживается, что ситуация с американским кредитным сектором по-прежнему вызывает вопросы.

По подсчетам агентства Moody's, нереализованные убытки по облигациям в американских банках на конец сентября составляли $650 млрд. Это на 15% меньше по сравнению с показателями конца июня. Более того, данные цифры не берут в расчет октябрь, когда американские долговые бумаги просели еще сильнее (доходности 10-летних облигаций достигли 15-летнего максимума в 5%).

Сильнее всего пострадал Bank of America, потенциальные потери которого составили свыше $130 млрд. Остальные представители большой четверки американского банкинга – Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo – также понесли убытки на десятки миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что лишь 25% россиян следят за курсами валют. Курсом доллара сегодня интересуются 26% россиян, курсом евро – 24%. В августе новости с валютной биржи отслеживали 3 из 10 опрошенных.

Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц – чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, – 103,46 рублей, евро – 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.