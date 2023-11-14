Альфа-Банк запустил категорийный кэшбэк 10% в программе лояльности для малого бизнеса

Альфа-Банк запустил категорийный кэшбэк в рамках программы лояльности для предпринимателей «Деньги сверху». Новое предложение поможет предпринимателям максимально эффективно управлять своими расходами и получать выгоду от каждой покупки.

Каждый месяц клиенты малого бизнеса могут выбирать 5 категорий товаров и услуг, на которые они чаще всего тратят свои средства. За покупки с помощью бизнес-карты в выбранных категориях они будут получать впечатляющий кэшбэк до 10%.

Также в рамках программы «Деньги сверху» предприниматели могут получать баллы за свои обычные действия по счету, а также за подключение банковских услуг. Эти баллы можно обменивать на деньги, оплачивать ими банковские услуги или обменивать на промокоды от партнеров банка.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам лучшие инструменты для достижения финансовых целей. Запуск категорийного кэшбэка — это значимое дополнение к программе «Деньги сверху». Оно позволит предпринимателям максимально рационально управлять своими финансами. Мы уверены, что это станет еще одним шагом в укреплении наших партнерских отношений и поддержке наших клиентов в их успехах», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса.

Чтобы стать участником, достаточно открыть счет для бизнеса на сайте Альфа-Банка.