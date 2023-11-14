НРА присвоило Примсоцбанку кредитный рейтинг уровня ruA

Рейтинговое агентство «НРА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уровня ruA-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также положительным качеством активов. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Банк является членом Ассоциации Международных платежных систем VISA International, UnionPay International, Ассоциации региональных банков России, Московской Межбанковской Валютной биржи, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ее региональных отделений в зоне присутствия Банка, Российско-Китайского Финансового Совета, а также участником S.W.I.F.T. и платежной системы МИР.