Альфа-Банк стал лидером рейтинга работодателей РБК

Альфа-Банк вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга российских работодателей, подготовленного РБК. Всего групп 4, в них вошло 166 компаний. По итогам оценки Альфа-Банк продемонстрировал высокие показатели соответствия HR, социальным и управленческим стандартам.

«За последние годы мы сделали значительный вклад в развитие бренда банка как работодателя. Мы в Альфе развиваем программы по обучению как hard, так и soft skills, запускаем бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах страны, где будем сотрудничать с ведущими федеральными и региональными вузами. Нам ценно получить столь высокую оценку экспертов рынка. И столь же ценно — отклик от сотрудников и тех, кто только мечтает попасть в Альфа-Банк. Лучший банк делают лучшие люди», — отметил Владимир Верхошинский.

Участники рейтинга РБК оценивались по следующим критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация компании и мнение самих сотрудников.