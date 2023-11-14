Дальневосточный банк снизил комиссию за выпуск карты МИР

Карта МИР CASH BACK от Дальневосточного банка получила бесплатное обслуживание и сниженную комиссию за выпуск. Теперь за 990 рублей клиентам Банка доступны кешбэк до 5% на отдельные категории товаров и услуг и дополнительный кешбэк от платёжной системы «Мир» до 30%. Срок, в течение которого на долг по карте не начисляются проценты, составляет 2 месяца, а кредитный лимит может достигать 1 млн рублей.

«Данная кредитная карта отличается выгодными условиями использования, которые мы почерпнули из клиентских отзывов и предложений. Мы выбрали то, что нужно клиентам при оформлении кредитки, и получили финансовый инструмент, который каждый день будет под рукой на выигрышных для держателя условиях», - прокомментировала Анна Степанова, заместитель начальника управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк».

Заказать кредитную карту МИР CASH BACK и получить дополнительную скидку 0,5% к ставку можно по ссылке https://www.dvbank.ru/cards-products/kreditnaya-karta-mir-cash-back/.