Расходы россиян выросли – впервые после введения санкций

Семьи уходят от сберегательной модели поведения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций. Во II квартале в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) они поднялись на 7%, до 24,9 тыс. на человека. Это в среднем по стране, при этом где-то они составили 63 тыс., как в Магаданской области, а где-то, наоборот, просели – например, в Липецкой, до 20,7 тыс.

Эксперты объясняют: потребление восстанавливается благодаря увеличению зарплат и уходу от сберегательной модели поведения.

Власти могут расценивать такую динамику как положительную. К тому же ранее в Минэке говорили, что внутренний спрос станет основным источником роста экономики в ближайшие годы. Правда, риски чрезмерного ускорения инфляции от слишком активных трат тоже повышаются.

Напомним, что согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на 44 неделе 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) общие расходы среднестатистического российского домохозяйства на еду и товары повседневного спроса составили 6489 руб., что всего на 4 рубля меньше, чем неделей ранее.

Таким образом, Индекс недельных расходов (ИНР) составил 222%, сократившись на почти неуловимые 0,06% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичной недели 2022 года объем недельных расходов вырос почти на 800 рублей или на 13,9%.

На фоне растущего четвертую неделю подряд размера среднего чека стабильность общих недельных расходов говорит о том, что наши соотечественники в целях экономии снижают интенсивность шопинга, стараясь реже ходить за покупками.