Держатели социальных карт Примсоцбанка получат кэшбэк 10% за покупки в аптеках

Держатели карт «Приморец» и «Муравьёв-Амурский» от Примсоцбанка могут получить дополнительные 10% кэшбэка. Для этого им необходимо совершить покупки в аптеках с (МСС 5912/5122) 07.11.2023 г. по 08.12.2023 г.

Максимальная сумма выплаты – 3000 рублей. Кэшбэк придет до 25.12.2023 года. Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.