Примсоцбанк предлагает премиальные дебетовые карты «МИР Supreme» и «МИР Supreme S7»

Примсоцбанк предлагает своим клиентам премиальные дебетовые карты «МИР Supreme» и «МИР Supreme S7». Уникальные пакеты «Персона - МИР Supreme» «Персона - МИР Supreme S7» включают в себя целый ряд привилегий, эксклюзивные предложения продуктов и услуг Банка.



Карты выпускаются в стильном дизайне только для участников VIP-программы.

Владельцам премиальных пакетов «Персона МИР Supreme» и «Персона МИР Supreme S7» доступны следующие преимущества при обслуживании:

Высококвалифицированный персональный менеджер;

Выделенная зона VIP-обслуживания;

Бесплатные проходы в бизнес-залы Dragon Pass (до 6 в год);

Вклады с повышенными ставками. При открытии депозита, ставка будет выше на 0,2% годовых, по сравнению с действующими параметрами депозитных продуктов для физических лиц;

Кредиты с пониженными ставками. При оформлении потребительского кредита ставка будет ниже на 0,5% годовых, ипотечного кредита – ниже на 0,2% годовых, по сравнению с действующими параметрами кредитных/ипотечных продуктов для физических лиц;

Индивидуальные курсы валют Конвертация иностранной валюты по льготному курсу +/- 0,1%;

Сейфовые ячейки со скидкой 50%;

Повышенный кэшбэк 1% от суммы покупок; 1,5% от суммы покупок при сумме от 100 000 рублей в месяц; 2 мили за каждые 80 рублей покупок – по карте Персона Мир Supreme S7;

Бесплатное страхование средств на карте 24/7 в течение 12 месяцев;

Начисление процентов на остаток средств на карте – от 8% до 10% годовых.

Стоимость обслуживания премиальных пакетов:

выпуск карты 3 500 рублей,

обслуживание карты БЕСПЛАТНО или 1000 рублей ежемесячно. Плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 100 тысяч рублей или среднедневном остатке на карточных и текущих счетах не менее 1 500 000 рублей.

Персональные менеджеры Примсоцбанка гарантируют высококачественное индивидуальное и семейное обслуживание, а также с удовольствием готовы ответить на любые вопросы или встретиться в офисе «Примсоцбанка», либо в другом месте в удобное для Вас время. Предварительно, по Вашему запросу, Банк может подготовить документы для проведения операций.



Узнать подробнее об условиях обслуживания в рамках премиальных пакетов «Персона МИР Supreme» и «Персона МИР Supreme S7» вы можете на нашем сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.