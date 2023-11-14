Новости

Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты по формированию кадрового резерва в сфере ИТ

ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу по обучению студентов ИТ-специальностям – банк создал единое цифровое пространство для обучения специалистов. Об этом рассказал Петр Фрадков, председатель ПСБ, в рамках пленарной дискуссии «Образование. Новые компетенции. Что делать?» форума «Финополис-2023».

«Сегодня на российском рынке труда растет конкуренции за кадры, особенно в ИТ-секторе, - работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников. Наша стратегия в этой конкуренции – это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. Мы реализуем целый ряд образовательных проектов не только для квалифицированных специалистов. В партнерстве с пятью техническими вузами мы запустили программу по обучению студентов ИТ-специальностям и проводим для них стажировки с последующим трудоустройством», - рассказал Петр Фрадков.

В числе востребованных обучающих программ – социально-образовательная платформа «Содружество». Эта площадка служит единым цифровым пространством для обучения и определения профориентации будущего специалиста, отметил Петр Фрадков. 

По его словам, развитие подобных платформ позволит в будущем формировать эффективный кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи не только в финансовом секторе, но и в других отраслях экономики. Вузы смогут более оперативно получать информацию о требованиях работодателей и быстрее адаптировать учебные программы под эти требования, уделяя больше внимания практической составляющей образовательного процесса. 

Сильная IT-экспертиза определяет лидирующие позиции ПСБ в цифровой финансовой инфраструктуре, которую банк представил на выставке форума «Финополис-2023». 
На стенде ПСБ посетители форума могли оценить оплату цифровыми рублями товаров на маркетплейсе ПСБ Маркет, а также работу в VK мессенджере бизнес-ассистента с интегрированным искусственным интеллектом. 

«Сейчас скорость и удобство взаимодействия клиентов с банками во многом определяется не только запуском успешных проектов, которые уже выходят за рамки привычных технологических инструментов, но и ростом цифровых компетенций самих сотрудников, работающих над такими проектами. ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в популярный канал общения - в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента»,   --  сказал Петр Фрадков в  ходе презентации этих сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Зеленые дни 2023. Сбербанк устроит тотальную распродажу 9-17 ноября
Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»
Сбер предложит предпринимателям бесплатный эквайринг во время Зелёной недели для бизнеса
Впервые в Зелёный день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес