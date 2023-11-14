ПСБ готов оказать содействие в разработке стандартов корпоративной демографической политики

Владимир Катренко, заместитель председателя ПСБ, принял участие в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства «Реализация демографической политики в России: проблемы, перспективы развития и законодательные решения». В своем выступлении топ-менеджер ПСБ отметил необходимость взаимодействия государства, общества и корпоративного сектора в достижении целей демографической политики.

«Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики», - рассказал Владимир Катренко.

Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.