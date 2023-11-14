ПСБ: нужно быть там, где твои клиенты

Задача банков состоит в том, чтобы исключить разрыв клиентского пути при проведении банковских операций, и для решения этой задачи необходимо использовать возможности цифровизации. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ на Финополисе 2023 в рамках круглого стола «Банк в мессенджере и цифровые ассистенты — роскошь или удобный инструмент для решения срочных задач».

На круглом столе, организованном ПСБ, обсудили, как виртуальные ассистенты помогают предпринимателям управлять финансами, где находится баланс между безопасностью и развитием, каковы перспективы развития отечественных мессенджеров и какими будут цифровые ассистенты на базе искусственного интеллекта завтра.



«Согласно исследованию ПСБ бизнес-клиенты банка часто используют мессенджеры для общения с партнерами параллельно с проведением платежных операций в мобильном приложении банка, что разрывает клиентский путь. Мы решили, что надо экспериментировать, надо использовать возможности, которые открывает цифровизация. Поэтому несколько лет назад просто перенесли банковские операции для бизнеса в мессенджер - в привычный и популярный канал общения. И только за последний год количество платежей с помощью бизнес-ассистента выросло более, чем в 100 раз», - подчеркнул Александр Чернощекин.



ПСБ первым на рынке разработал и успешно запустил решение, которое позволяет предпринимателям получать информацию по продуктам и услугам ПСБ, а также проводить платежные операции в мессенджере, оставаясь при этом на связи с партнерами по бизнесу в привычном канале общения. Весной 2023 года ПСБ предоставил своим бизнес-клиентам возможность проводить платежные операции на платформе отечественного VK Mecceнджер. Так, клиенты ПСБ, входя в чат-банк, могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи - по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также отвечать на вопросы по условиям тарифов, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком. Консультационные услуги чат-банка доступны и в других популярных мессенджерах, в том числе предпринимателям, которые не являются клиентами ПСБ.