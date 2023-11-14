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Российские авиакомпании могут отключить от международной доменной зоны

Администрирует домен «.aero» швейцарская SITA. Об этом пишут «Известия».

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня «.aero», которую он администрирует. Некоторые из них уже получили уведомление о прекращении регистрации и продления доменов в этой зоне.

Всем им 10 ноября пришло письмо от крупнейшего в России регистратора доменов для бизнеса Ru-Center – одной из авторизованных в нашей стране организаций, осуществляющей регистрацию доменных имен «.aero». В документе говорится, что с этого дня SITA прекращает оказывать услуги для клиентов из РФ. В своей рассылке Ru-Center сослался на уведомление, полученное от администратора доменной зоны. С письмом ознакомились «Известия».

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В пресс-службе регистратора «Известиям» подтвердили получение уведомления SITA и последующую рассылку. В швейцарской компании отказались от комментариев.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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