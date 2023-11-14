В детской больнице Ангарска благодаря программе ВТБ «Мир без слез» появилось новое оборудование

Ангарская городская детская больница №1 впервые приняла участие в благотворительной программе банка ВТБ «Мир без слез». Благодаря проекту отделение реанимации медучреждения было оснащено современным наркозно-дыхательным аппаратом и регистратором мозговой активности для диагностики детей с травмами и нарушениями центральной нервной системы.

Ангарская городская детская больница №1 – многопрофильная медицинская организация, которая оказывает экстренную и плановую помощь детям и подросткам. Здесь ежегодно проводится около 2 тыс. хирургических операций, проходят стационарное лечение около 8 тыс. пациентов и около 50 тысяч – амбулаторно.

Главный врач медучреждения Валерий Голубев рассказал: «Мы принимаем пациентов Ангарского городского округа и ближайших территорий, и нам крайне важно иметь все возможности для оказания качественной помощи. Благодаря программе «Мир без слёз» мы получили дополнительные возможности для лечения пациентов в тяжелом состоянии».

«Программа банка ВТБ рассчитана на то, чтобы все дети, независимо от того, живут они в крупном мегаполисе или в небольшом городе, получали доступную и качественную медицинскую помощь на лучшем оборудовании. Мы помогаем врачам в их нелегкой работе и вместе делаем наших детей здоровыми и счастливыми. У акции есть прекрасное продолжение: каждый маленький пациент Ангарской городской детской больницы №1 может написать письмо Деду Морозу на специальном бланке, рассказать о своих достижениях в этом году и опустить его в специальный ящик. И тогда к Новому году каждый получит подарок. Акция «Я - молодец» дает возможность поверить в свои силы, поверить в волшебство и развивать свои таланты в следующем году. Мы уверены, что положительные эмоции помогут поправиться гораздо быстрее», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент Банка.

В 2023 году благодаря программе новое оборудование получили 16 детских больниц в городах: Ангарск (Иркутская область), Астрахань, Барнаул, Валуйки (Белгородская область), Краснодар, Красноярск, Курчатов (Курская область), Кызыл (Республика Тыва), Моздок (Республика Северная Осетия – Алания), Москва, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь и Пермь. Республика Тыва и Севастополь участвуют в программе впервые.

Благотворительная программа «Мир без слез» – собственный благотворительный проект банка ВТБ, в рамках которого в детские больницы по всей России закупается современное медицинское оборудование. Программа работает с 2003 года: за 20 лет ее существования банк ВТБ поддержал более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации. Медицинские учреждения сами выбирают оборудование, которое необходимо. С каждым годом география проекта расширяется, к программе присоединяются новые регионы. Благотворительная программа несколько раз проходила в Иркутске, Ангарск включен в нее впервые.