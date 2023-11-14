Эвенкийский этнокомплекс открылся в Ербогачене при поддержке ИНК

Этнографический комплекс «Урикит» открылся в Ербогачене. Грантовую поддержку проекту оказала Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Этнокомплекс «Урикит» расположен под открытым небом. На огороженной территории комплекса установлены два традиционных эвенкийских чума – летний и зимний, а также теплый дом, лабаз, надворные постройки. В этнографическом комплексе планируют проводить праздники коренных народов, мастер-классы по традиционным промыслам, культурно-массовые мероприятия, обряды.

Реализует проект Катангская районная общественная организация «Эвенкийский национальный культурный центр». В 2022 году организация получила грант ИНК «Район моей мечты» на строительство объектов этнокомплекса. По словам авторов проекта, «Урикит», созданный руками и знаниями самих носителей культуры, станет местом притяжения для эвенков, культурной достопримечательностью Катангского района и Ербогачена.

Первое мероприятие в этнокомплексе было посвящено его открытию. Гости праздника прошли эвенкийские обряды очищения дымом и «кормления» огня, приняли участие в культурной программе, попробовали блюда эвенкийской кухни из мяса, рыбы и ягод.

Старт грантовым конкурсам ИНК был дан в 2019 году. За весь период при поддержке компании было реализовано 38 инициатив в различных направлениях. Конкурсы «Район моей мечты» и «Энергия родной земли» направлены на социальную поддержку населения и реализацию идей, способствующих улучшению облика территорий присутствия ИНК, повышению качества жизни.