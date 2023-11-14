Ежегодное потребление алюминия в России к 2026 году составит 1,5 млн тонн

Такие цифры прозвучали в ходе XVIII Национального промышленного конгресса, в котором приняли участие председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская и заместитель председателя Ассоциации Артем Асатур. Об этом говорится в вестники ассоциации.

Согласно стратегическим целям Алюминиевой Ассоциации, потребление алюминия на внутреннем рынке должно вырасти более чем на 400 – 500 тыс. тонн и составить 1,5 млн тонн ежегодно к 2026 году.

В показателях на душу населения – это около 10 кг в год, что приблизится к постоянно растущему среднемировому значению.

Заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации Артем Асатур выступил в стратегической сессии «Развитие промышленной кооперации и инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС» и рассказал об инициативах по поддержке отечественных предприятий, прилагающих усилия к снижению своего воздействия на климат и экологию.