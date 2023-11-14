Россияне массово едут в Венесуэлу, Таиланд и на Кубу

Путешественники предпочитают прямые рейсы, сообщили «Известиям» туроператоры.

Спрос на туры в экзотические страны в нынешнем осенне-зимнем сезоне кратно вырос по сравнению с прошлым. Так, в Таиланд россияне стали покупать туры в 3,5 раза чаще. А бронирования Кубы выросли в рекордные семь раз.

– Такая динамика в первую очередь связана с доступностью авиаперевозки. Этим летом возобновились прямые рейсы на кубинский курорт Варадеро из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. С конца декабря можно будет отправиться из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко, – пояснили в «Слетать.ру».

В Таиланд туроператоры увеличили и количество рейсов, и число российских городов, из которых они осуществляются: чартеры на Пхукет и Паттайю теперь летают из 17 городов. Кроме того, с 1 ноября в стране втрое увеличили срок безвизового пребывания для россиян – с 30 до 90 дней – что делает Таиланд привлекательным для «зимовки» удаленщиков.

В Венесуэлу россияне приобрели в 3,5 раза больше туров, в ОАЭ и на Мальдивы – в 2,5 раза, отметили туроператоры. Некоторые туристы заинтересовались и совсем экзотическими странами вроде Бахрейна, Катара, Танзании, Ирана, Сингапура, чего не было годом ранее. Постепенно возвращаются туристы в Китай и Индию.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).