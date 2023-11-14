Студент из Забайкальского края участвует в «Гонке стартапов»

Cтудент из Забайкальского края Бато Хандаев стал участником реалити-шоу о молодежном предпринимательстве «Гонка стартапов», которое запустил Сбер.

В проекте участвуют десять школьников и студентов из разных городов России, которые хотят развить в себе мышление предпринимателя и уже создают собственные бизнес-проекты в молодежных акселераторах Сбера.

В течение шести недель участники будут разбираться в креативных технологиях, работать в команде, вести деловые переговоры и выступать публично. Наставниками команд станут звездные эксперты. Они поделятся практическими советами и идеями с участниками и зрителям проекта.

Реалити-шоу транслируется еженедельно с 5-го ноября на телеканалах «Пятница» и «Суббота» и в социальных сетях. В каждой серии герои выполняют различные задания. От качества их выполнения зависит итоговый результат и выход в финал, где участники соберутся на специальном Демодне. Проекты оценят топ-менеджеры Сбера, инвесторы и эксперты рынка, а лучшие из них получат инвестиции.

«Зрительская поддержка очень важна — она поможет участникам избежать выбывания из проекта. Зрители могут влиять на результат, поддерживать понравившихся участников в онлайн-голосовании. Вместе с выходом первой серии открыто голосование за понравившегося героя, который вне зависимости от оценок экспертов сможет получить «иммунитет» и выйти в финал. Так что болеем за участника из Забайкальского края», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка.