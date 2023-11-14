Иркутяне зимуют в Таиланде, Вьетнаме и Китае

Возможностей для длительных зарубежных поездок и удаленной работы становится больше, поэтому многие люди стремятся проводить зиму в теплых странах. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску авиабилетов и выяснили, куда собираются уехать на зиму жители Иркутска. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.

Оказалось, что больше всего иркутяне интересуются длительными путешествиями в Таиланд, Вьетнам, Китай и Турцию. Интерес к Китаю появился только в этом году. Среди конкретных направлений лидируют Бангкок и Пхукет.

В этом году дальнее зарубежье, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стали доступнее для длительных поездок. В сезоне 2023-2024 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления (в прошлом году – 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пункта (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%.

В целом по России самыми популярными направлениями для поездок на длительный срок за рубеж зимой 2023-2024 стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. А наиболее популярные направления – Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.

В среднем пользователи Яндекс Путешествий планируют отдыхать в тёплых краях около четырёх недель. В Египте и Таджикистане средняя длительность поездки выше, чем в других странах, – 32 дня.

Причина роста популярности зарубежных направлений – новые возможности для путешествий, которые открываются для россиян этой зимой. В Шри-Ланке с 7 ноября вступает в силу режим с бесплатными визами для туристов из России. Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ, въезжающих в страну на срок до 90 дней, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.