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7 тонн гирлянд и елочных игрушек привезли в Сибирь

К началу ноября в СФО завезен основной объем импортных новогодних товаров. Об этом рассказали в таможне.

С начала года сибирские таможенники оформили около 7 тонн новогодних товаров: гирлянды для украшения новогодних елок, декоративные фигурки (в основном Деда Мороза и рождественского оленя), елочные шары, мишуру.

Основная часть товара была завезена из Китая.

Наибольший объем новогодней атрибутики импортировали предприниматели Красноярского края, а также Новосибирской области. Пик ввоза пришелся на октябрь.

Также с января по начало ноября в Сибирь ввезено 3,6 тыс. тонн главных новогодних фруктов – мандаринов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основным поставщиком мандаринов стал Китай, также поставки осуществлялись из Турции и Таиланда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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