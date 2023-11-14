Иркутский производитель модернизирует производство фасовочных пакетов благодаря займу ФРП

До 80 тонн фасовочных пакетов ежегодно будет выпускать Центр упаковки Иркутск после закупки нового оборудования. Соответствующую заявку предприятия на предоставление льготного займа в размере 11 миллионов рублей одобрил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области.

«Продукция предприятия имеет самое широкое применение — от торговли до строительной отрасли. Выпускаемые заёмщиком различные виды фасовочных пакетов подходят для заморозки продуктов питания, хранения сыпучих смесей, фасовки продуктов в супермаркетах, упаковки мелких изделий. Благодаря займу регионального ФРП Центр упаковки Иркутск увеличит ежегодный объем производства этой продукции на 15%», – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

За заёмные средства компания планирует приобрести машину по выдуву плёнки из полиэтилена высокой плотности, трехуровневую пакетосварочную машину с серводвигателем и машину для производства двухслойных пакетов. Общая инвестиционная стоимость проекта — 23,7 миллиона рублей. Заёмные средства в размере 11 миллионов предприятие получит сроком на 5 лет. Процентная ставка составит 1% на первые три года, 3% — на оставшиеся два года. Налоговая отдача от предприятия за время пользования займом на 30% превысит размер самого займа.

«Среди наших заёмщиков все больше предприятий, которые стали системными пользователями господдержки. «Центр упаковки Иркутск» в первом полугодии вошёл в национальный проект «Производительность труда», который также реализуется под эгидой регионального ФРП, и вот теперь готовится стать получателем финансовой поддержки. Мне видится это началом хорошей тенденции и является результатом совместной комплексной работы институтов развития», — подчёркивает директор областного Фонда развития промышленности Яна Шевченко.

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