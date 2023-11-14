Проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена – Володин

В своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о создании рабочей группы, которая подготовила законопроект о пресечении незаконной деятельности таких заведений.

«Предлагается закрепить за регионами также право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее», – пишет председатель.

Сейчас законопроект внесен в ГД, его рассмотрят в приоритетном порядке. На этой неделе проект направят для получения отзывов и предложений в субъекты РФ.