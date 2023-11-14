262,8 тыс. автокредитов выдано в 3 квартале 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2023 года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 262,8 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 65,7% (в 3 кв. 2022 года – 158,6 тыс. ед.). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов также выросло, но менее существенно – на 17,8% (во 2 кв. 2023 года – 223,1 тыс. ед.).

Наибольшее количество выданных в 3 квартале 2023 года автокредитов в регионах РФ отмечено в:

Москве (16,9 тыс. ед.),

Московской обл. (15,0 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (12,8 тыс. ед.),

Республике Татарстан (12,1 тыс. ед.),

Краснодарском крае (11,7 тыс. ед.).

При этом наиболее существенно количество выданных в июле-сентябре 2023 года автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в:

Ростовской обл. (+95,5%),

Омской обл. (+88,8%),

Белгородской обл. (+83,1%),

Вологодской обл. (+83,2%),

Чувашской Республике (+77,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов выросло на 74,0% и 58,1% соответственно.

«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».