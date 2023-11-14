Новогодняя благотворительная акция «Я – молодец» проходит в Ангарской городской детской больнице

В Ангарской городской детской больнице №1 проходит новогодняя акция «Я – молодец». Маленькие пациенты в октябре-ноябре пишут письма Деду Морозу, делятся с ним самыми важными для себя достижениями за 2023 год. ВТБ традиционно передаст письма сказочному герою и в канун Нового года доставит от него подарки.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Акция продолжает благотворительную программу банка ВТБ «Мир без слез», благодаря которой в этом году Ангарская городская детская больница №1 получила современное медицинское оборудование для реанимации и диагностики больных с травмами и нарушениями центральной нервной системы.

«Наша цель – не только облегчить нелегкий труд врачам и сделать доступнее качественное лечение для детей, независимо от того, где они живут. Мы считаем важным, чтобы маленькие пациенты получали положительные эмоции, которые помогут поправиться быстрее. Акция «Я – молодец» дает возможность детям вспомнить свои достижения в уходящем году, написать о них в письме к Деду Морозу, опустить специальный ящик и к Новому году получить подарок. Это позволит почувствовать уверенность в своих силах, поверить в волшебство, стать крепче и сильнее», – рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова.

«Работа с детьми – это не просто медицинские манипуляции. К каждому пациенту важен свой подход, и каждому ребенку нужна радость и вера в чудо. Если во время лечения есть место для позитивных эмоций, выздоровление пройдет быстрее» - отметил главный врач медучреждения Валерий Голубев.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Акция «Я – молодец» проходит в больницах-партнерах в Ангарске, Астрахани, Валуйках Белгородской области, Курчатове Курской области, Кызыле, Моздоке, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Севастополе и Перми. Новогодняя почта ВТБ проработает два месяца. Под Новый год все участники акции получат подарки, развивающие их увлечения. А вместе с роботом Айтишей дети смогут в игровой форме получить базовые знания по финансовой грамотности. Но это еще не все. Автор каждого письма получит приглашение в онлайн-сообщество единомышленников во главе со знаменитым специалистом. Это будут спортсмен, музыкант, продюсер и блогер. Лидеры сообщества проведут для участников акции онлайн мастер-класс, на котором поделятся секретами мастерства и расскажут, как стать профессионалом в своем деле.

«Высокая социальная ответственность коммерческих организаций особенно в канун новогодних праздников заслуживает большого уважения. Тем более, если это касается детей. Ведь для них Новый год – особенный праздник. Время, когда сбываются мечты. Такие акции, как «Я – молодец», дарят ребятишкам не просто подарки, а веру в чудо, сказку и то, что все обязательно будет хорошо. Отдельная признательность банку ВТБ за современное медицинское оборудование для Ангарской городской детской больницы. Очень важно, чтобы каждый малыш мог получить качественную медицинскую помощь. У нас замечательные врачи, которые берут на себя огромную ответственность за жизнь и здоровье наших детей. Новое оборудование будет им подмогой. Благодарим», – сказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.