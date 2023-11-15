Почему падают акции Сегежи

Акции лесопромышленного холдинга Сегежи ускорили падение во вторник, обновив исторический минимум – 4,1 рубля.

Инвесторы продолжают отыгрывать слабые результаты по МСФО за III квартал, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. Убытки холдинга по МСФО за первые девять месяцев 2023 года составили 10,897 млрд руб. За аналогичный период прошлого года холдинг получил прибыль в размере 7,024 млрд руб. Кроме того, на котировки акций давит неблагоприятная конъюнктура на ключевых рынках, компания страдает от роста издержек.

Глава Сегежи сообщил, что допэмиссия акций может быть рассмотрена как один из вариантов финансовой поддержки компании, но сейчас параметры обсуждать рано. В то же время он отметил, что санкции США, введенные недавно против материнской компании Segezha Group — АФК «Система», позволяют лесопромышленному холдингу и дальше осуществлять операционную деятельность за счет расчетов через российские банки в случае с экспортом продукции в Китай и через трейдеров при поставках в другие страны.