Экспорт АПК из России растет взрывными темпами

За последние 20 лет экспорт продукции АПК из России растет в среднем на 16% ежегодно и по итогам 2023 года может пересечь планку в 45 млрд долларов. Об этом заявил в рамках VI Новосибирского агропродовольственного форума Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В обсуждении заглавной темы форума «Повышение устойчивости функционирования АПК» приняли участие первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, а также ведущие эксперты и ученые, представители отраслевых ассоциаций и союзов, лидеры агропромышленного производства.

«Устойчивое развитие АПК – это развитие, которое, прежде всего, позволяет увеличивать продолжительность жизни человека и делает население более здоровым и счастливым, – отметил Андрей Дальнов. – В следующие 5-7 лет на мировом рынке ожидается прирост численности населения, сопоставимый с числом жителей стран Латинской Америки. Следовательно, потребление базовой продукции растениеводства и животноводства, в частности, мяса и молока, будет расти».

Одним из ключевых тезисов стратегии развития АПК эксперт назвал введение в оборот неиспользуемых в настоящее время земель сельхозназначения, что простимулирует наращивание продовольственной массы и экспорта. По прогнозам, к 2030 году планируется вернуть в оборот около 9 млн га пашни на территории России, в том числе 2 млн га – в Сибирском федеральном округе.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, основу экспорта продукции российского АПК традиционно составляют зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, успешно включается в экспорт и продукция животноводства, в частности, мясо свинины и птицы. В топ-5 стран по объему экспорта из России входят Иран, Индия, Ливия, Германия, Узбекистан.

«Что касается внутреннего рынка, по самым базовым продуктам: хлебным, растительному маслу, сахару – российскими аграриями создан хороший задел на случай критического снижения урожайности. Это та подушка безопасности, которая будет предохранять потребителя от неблагоприятной динамики цен», – уверен Андрей Дальнов.

Параллельно с обсуждением актуальных вопросов и тенденций АПК на форуме была организована дегустация и продажа продукции новосибирских фермеров на выставочном стенде РСХБ. Фермеры – участники выставки «Иван Да», МПК «Медведь», «Климовские колбасы», СheeseHause и «Теплый сыр» так же успешно реализуют свою продукцию на маркетплейсе «Своё Родное» Россельхозбанка.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и VI Новосибирский агропродовольственный форум прошли в Новосибирске с 8 по 10 ноября 2023 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Международные отраслевые проекты федерального уровня традиционно объединяют на своих дискуссионных и выставочных площадках представителей агропромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока.