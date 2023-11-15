Новости

«Вертолеты России» поставят 15 вертолетов для авиакомпании «ЮТэйр»

Они произведены на заводах в Казани и Улан-Удэ.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставит 11 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 Ми-8АМТ для компании «ЮТэйр» по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В рамках форума «Транспорт России» в Москве представителям авиакомпании были вручены символические ключи от первых пяти Ми-8МТВ-1, переданных эксплуатанту.

Передача вертолетов состоялась по заключенным ранее договорам между ГТЛК и «ЮТэйр» на поставку 15 воздушных судов – 11 Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода и 4 Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

Читайте также:

Почему падают акции Сегежи
15 ноября 2023
Миллер: страны Европы покупают российский газ вопреки своим заявлениям
13 ноября 2023

– Данные соглашения заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что в рамках данного проекта, по договору с ГТЛК, холдинг «Вертолеты России произведет 86 вертолетов серии Ми-8 и передаст их отечественным перевозчикам, – говорится в сообщении компании.

Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ – современные модификации вертолетов семейства Ми-8, которые производятся на Казанском вертолетном заводе и Улан-Удэнском авиационном заводе, соответственно. Эти машины могут выполнять широкий круг авиационных работ и оснащаются различным дополнительным оборудованием. Вертолеты, производство которых ведется по контракту с ГТЛК, оснащаются дополнительными топливными баками и грузовой подвеской. Возможна установка медицинского модуля. Винтокрылые машины перевозят до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Данные вертолеты могут работать в самых суровых условиях, при температурах от –50 до +50°C, и базироваться на необорудованных площадках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2023":
Все материалы сюжета (699)


Реклама на сайте

Зеленые дни 2023. Сбербанк устроит тотальную распродажу 9-17 ноября
Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»
Сбер предложит предпринимателям бесплатный эквайринг во время Зелёной недели для бизнеса
Впервые в Зелёный день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес