«Вертолеты России» поставят 15 вертолетов для авиакомпании «ЮТэйр»

Они произведены на заводах в Казани и Улан-Удэ.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставит 11 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 Ми-8АМТ для компании «ЮТэйр» по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В рамках форума «Транспорт России» в Москве представителям авиакомпании были вручены символические ключи от первых пяти Ми-8МТВ-1, переданных эксплуатанту.

Передача вертолетов состоялась по заключенным ранее договорам между ГТЛК и «ЮТэйр» на поставку 15 воздушных судов – 11 Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода и 4 Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

– Данные соглашения заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что в рамках данного проекта, по договору с ГТЛК, холдинг «Вертолеты России произведет 86 вертолетов серии Ми-8 и передаст их отечественным перевозчикам, – говорится в сообщении компании.

Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ – современные модификации вертолетов семейства Ми-8, которые производятся на Казанском вертолетном заводе и Улан-Удэнском авиационном заводе, соответственно. Эти машины могут выполнять широкий круг авиационных работ и оснащаются различным дополнительным оборудованием. Вертолеты, производство которых ведется по контракту с ГТЛК, оснащаются дополнительными топливными баками и грузовой подвеской. Возможна установка медицинского модуля. Винтокрылые машины перевозят до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Данные вертолеты могут работать в самых суровых условиях, при температурах от –50 до +50°C, и базироваться на необорудованных площадках.