РЖД представили новый СВ-вагон. Как он выглядит?

РЖД представили новый макет обновленного СВ-вагона на площадке XVII международного форума и выставки «Транспорт России». Длина спальных мест в новом СВ-вагоне увеличена до 2 метров.

До конца 2023 года АО «ФПК» (дочка РЖД) планирует получить 21 вагон СВ с таким интерьером. Эти вагоны будут курсировать в составе ряда фирменных поездов, связывающих Москву и Санкт-Петербург с регионами, а также на Дальнем Востоке. Компания планирует растиражировать дизайн на все вагоны сети.

Фото с сайта РЖД

Длина спальных мест в новом СВ-вагоне увеличена на 16 см – до 2 м, полка трансформируется в полноценное спальное место с удобным матрасом. Также появилось больше места для хранения ручной клади за счет вместительных закрытых багажных полок над спальными местами, специальной ниши для перевозки спортивного инвентаря (лыжи, сноуборды) и шкафчиков для верхней одежды, которые пришли на замену стандартным крючкам.

– В каждом купе предусмотрены индивидуальные энергосберегающие светильники, мониторы с плоскими экранами, работой которых можно управлять дистанционно, розетки 220 В и USB-разъемы, а также кнопки вызова проводника и индивидуальные сейфы, – говорится в сообщении РЖД.

Фото с сайта РЖД

Интерьер оформлен в теплых тонах. При внутренней отделке использованы высококачественные материалы отечественного производства.

Коридор вагона оборудован электронными табло, пурифайерами для питьевой воды и специальными емкостями для раздельного сбора мусора. Служебные купе планируется оснастить сейфами для хранения личных вещей, термопотами, капсульными кофемашинами и т. д.

Фото с сайта РЖД

Напомним, первый вариант нового дизайна вагона СВ с вертикальным расположением мест был представлен холдингом «РЖД» в рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. В настоящее время в качестве макета он экспонируется на стенде ОАО «РЖД» в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на территории ВДНХ.