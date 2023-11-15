Разница рыночной и реальной цены квадратного метра достигает 78%

Наибольшие показатели зарегистрированы в Москве, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Об этом пишет Циан со ссылкой на исследование Национального объединения строителей.

В 34 российских регионах реальная стоимость жилой недвижимости превышает официальную на 20-40%. В 12 регионах реальная цена «квадрата» выше показателя, утвержденного Минстроем, более чем на 40%. К примеру, в Москве разница составляет 78%, в Кабардино-Балкарии − 74%, в Карачаево-Черкесии − 58%.

Помимо этого, аналитики отметили значительный разрыв в стоимости вторичного жилья между столицами регионов и другими городами этих регионов. В некоторых случаях он достигает 50%.

Ранее эксперты зафиксировали рост цен на аренду квартир в Иркутске. В столице Приангарья однокомнатная недвижимость подорожала на 3,5%, до 21,6 тысячи рублей, двухкомнатная – на 2%, до 29,8 тысяч рублей, трехкомнатная – на 3,1%, до 37,3 тысячи рублей.

Существеннее всего в РФ цены на аренду квартир за месяц увеличились в Кирове: однокомнатных – на 15,8%, двухкомнатных – на 24,6%, трехкомнатных – на 25,7%. Также заметный рост отмечается в Якутске и Новосибирске.

Что касается снижения цен, то оно замечено в Сочи: на «однушки» – 13,1%, «двушки» – 7,6%, «трешки» – 3,4%. Кроме того, стоимость аренды жилья существенно сократилась в Магнитогорске и Махачкале.