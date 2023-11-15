АКРА отозвало кредитный рейтинг Белоруссии

В агентстве подчеркивают, что приняли решение «по неаналитическим причинам». Об этом пишет РБК.

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отзывает ранее присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте – B+ (прогноз по кредитным рейтингам «развивающийся»), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте – B, без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», – сообщили в АКРА.

Решение об отзыве принято на фоне ситуации с невыплатами по белорусским евробондам в пользу российских инвесторов.

Выплаты (купоны и погашения) по бумагам они не получают больше года из-за отказа западных контрагентов обслуживать белорусские бумаги. По общему правилу пропуск эмитентом даты выплаты признается техническим дефолтом, но еще в сентябре АКРА не стало пересматривать кредитный рейтинг Белоруссии и ее бумаг, хотя и обратило внимание на существенные недостатки способа выплат по еврооблигациям в адрес нерезидентов.

Ранее стало известно, что банки возвращаются к выплатам по еврооблигациям. Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается к этой практике. «Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке», – сообщили в банке. Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%). По данным Rusbonds, ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.

Банки имеют право в одностороннем порядке отменять купоны по «вечным» бондам вообще без всяких причин, это записано в условиях выпусков, поясняет руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков. При этом, по его словам, Альфа-банк и Московский кредитный банк – оба находятся под жесткими санкциями США – платили и платят купоны через НРД держателям бондов, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Так же выплачивает купоны держателям своих бондов РСХБ.