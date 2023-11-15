Иркутский «Горзеленхозе» вырастил рекордные 12 тыс. хризантем

Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в мэрии.

Срезку начали в середине октября. На выбор ­представлено более 20 сортов. Есть мелко- и крупноцветковые, помпонные хризантемы, соцветия которых напоминают шарики, и другие.

Флористы «Горзеленхоза» предлагают разные варианты оформления: калейдоскопы (в них сочетаются несколько цветов), монокомпозиции. Есть возможность создания букетов-гигантов высотой свыше 1 метра.

За день на предприятии срезают от 200 до 500 штук. Как говорят специалисты, в зависимости от сорта и при правильном уходе хризантемы простоят от двух до четырех недель.