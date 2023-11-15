Большая культурная программа пройдет в День Иркутской области на ВДНХ

Зрители программы «Моя Сибирь, ты часть России» 17 ноября познакомятся с традициями и культурой Иркутской области, услышат горловое пение, увидят этническую дизайнерскую одежду, свадьбу по старинным обычаям русского и бурятского народов и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В рамках выставки-форума «Россия» каждый регион страны отметит свой день, у Иркутской области он будет проходить 17 ноября. Мы подготовили яркую, насыщенную культурную программу-презентацию, которая раскроет колорит, культурное многообразие народов Прибайкалья, глубокие национальные традиции. Выступят профессиональные, любительские и студенческие творческие коллективы, состоятся мастер-классы, просветительские мероприятия, кинопоказы, викторины, энтоподиум и настоящий свадебный обряд. Мы приглашаем жителей и гостей Москвы увидеть красоту Иркутской области, познакомиться с её богатым культурным и духовным наследием, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В павильоне №75, где расположена экспозиция Иркутской области, в культурной и презентационной программе «Моя Сибирь, ты часть России» примут участие творческие коллективы. В их числе – Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», народный хореографический коллектив «Палитра», народный фольклорный коллектив «Оберег» Иркутского областного Дома народного творчества и другие коллективы. Они исполнят бурятские, русские, казачьи песни, напевы сибирских деревень Куйтунскогого и Братского районов, покажут танцы народов Приангарья, собранные этнографами. Этно-группа «Шоно» исполнит бурятские фольклорные песни в современной обработке, прозвучит горловое пение.

Особенностью культурной программы станет проведение реконструкции свадебного обряда русского и бурятского народов. Его участниками станут Елена Тумурова и Марк Прасолов из Ангарска. Молодые люди по-настоящему узаконят отношения во время проведения Международной выставки-форума «Россия» и сделают это по старинным обычаям предков. Зрители увидят славянский свадебный поезд, круговой обрядовый танец ёхор и другие элементы древних обрядов.

Евразийская ассоциация этнодизайнеров проведёт «Этноподиум». 18 дизайнеров из 13 регионов России и трое из стран СНГ представят коллекции национальных костюмов: от старинных до современных с элементами этностиля. Моделями станут известные российские артисты и медийные лица нашей страны. В их числе актриса театра и кино Яна Поплавская.

С культурой, обычаями, традициями и верованиями прибайкальских бурят, переселенческой культурой Восточной Сибири посетителей познакомят народные мастера Иркутской области, специалисты Усть-Ордынского национального центра народных художественных промыслов. Для гостей выставки проведут мастер-классы по изготовлению амулетов и оберегов из кожи и конского волоса, народных кукол, валянию из шерсти. Интересные факты о Прибайкалье и озере Байкал, сибирской природе посетителям выставки расскажет Сибирячок – герой одноименного детского литературно-художественного журнала. Также он расскажет познакомит с историей издания, пригласит поиграет с детьми и вручит им подарки.

Иркутские кинематографисты представят программу под общим названием «Кинофилософия». В его рамках состоится Гайдай-диктант, посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его проведёт заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей. Зрителям представят документальную ленту «Миры на Байкале. 15 лет спустя», «Кинолетопись «Земля у Байкала», фильм «Саня, драматург» о знаменитом иркутском драматурге Александре Вампилове.

Запланирована просветительская беседа «Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский – великий сын России». В ней примут участие Митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Максимилиан, Митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, деятели культуры и искусства из Москвы и Иркутска. После состоится показ первого мультфильма о жизни святителя Иннокентия (Вениаминова) «От Анги до Форта-Росс: по следам святителя Иннокентия».

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Иркутская область представляет наиболее значимые достижения региона за последние шесть лет. Экспозиция Прибайкалья размещается в павильоне площадью более 100 квадратных метров.