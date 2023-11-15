CloudMTS поддержит иркутские стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей

Цифровая экосистема МТС объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и передовым облачным сервисам – на сумму до 10 миллионов рублей. Общий объем выделенных грантов может составить до миллиарда рублей.

Перспективным стартапам станут доступны такие услуги облачного провайдера CloudMTS как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо кастомизированных под задачи заказчика решений компании получат возможность консультироваться с архитекторами CloudMTS по вопросам организации бизнес-процессов в виртуальной инфраструктуре, сокращения времени от начала разработки идеи до её конечной реализации с помощью облачных сервисов, снижения затрат на ИТ-инфраструктуру и многих других.

Грантовая поддержка открывает компаниям доступ к инфраструктуре облачного провайдера в двух форматах. Первый грант – на сумму до миллиона рублей – выдается на три месяца, им можно полностью покрыть стоимость затрат на облачные услуги CloudMTS. Второй – от 1 миллиона до 10 миллионов рублей – рассчитан на шесть месяцев. С его помощью можно компенсировать до 70% затрат на сервисы провайдера.

Претендовать на получение гранта смогут стартапы, зарегистрированные в течение последних 10 лет (юридические лица или ИП). Среди обязательных условий программы – участник должен быть резидентом инкубаторов, акселераторов, университетов, инновационных центров, экономических зон или других объектов инновационной экосистемы страны. На поддержку смогут рассчитывать новые клиенты CloudMTS, обладающие зарегистрированной интеллектуальной собственностью или подавшие заявку на ее регистрацию в случае, если речь идет о гранте до 1 миллиона рублей. Полные условия акции – на сайте CloudMTS. Проверять компании на соответствие критериям будет партнер программы – центр инноваций и инвестиций МТС – MTS StartUP Hub.