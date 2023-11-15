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«Открытие Авто» предложил автомобилистам льготный автоплатеж

Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ)  запустил льготный платеж для клиентов при оплате автокредитов. Данная опция предполагает отсрочку в погашении основного долга по займу.

Льготный платеж предоставляется по желанию клиента в момент оформления автокредита и предусматривает только оплату процентов за пользование кредитом, без погашения основного долга. Проценты уплачиваются согласно графику платежей по кредитному договору.

Длительность периода льготных платежей составляет от 1 до 5 месяцев, начиная с даты заключения кредитного договора. Сроки льготного платежа заемщик может выбрать самостоятельно. Услуга для клиентов является бесплатной.

«В текущих экономических условиях мы стараемся предоставлять услуги, которые были бы выгодны и нашим клиентам, и партнерам. Возможность оформить отсрочку на основные выплаты по автокредиту позволят клиенту эффективно распределить финансовую нагрузку в первые месяцы обслуживания долга и получить более низкий платеж при полноценном использовании купленного авто. Нашим партнёры-автодилеры, в свою очередь, повысят лояльность клиентов, предложив им приятный бонус при покупке машины», - отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая. 

Опция доступна по всем тарифам, кроме тарифов с дифференцированной ставкой, с льготным периодом и программ рефинансирования автокредитов.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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