Иркутский майнер превысил энергопотребление в квартире в 33 раза

По его словам, оборудование понадобилось для сушки квартиры после пожара. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Мужчина установил оборудование для добычи криптовалюты в квартире на первом этаже. От шумобоксов он вывел многочисленные гофры к вентилятору на окне. Когда энергетики пришли с проверкой, иркутянин объяснил, что оборудование работает не для извлечения выгоды, а, чтобы просушить жилье после пожара. Правда подтвердить этот факт не смог. Так как решить вопрос мирным путем майнер не согласился, энергетики подали на него в суд и выиграли. Теперь иркутянин должен заплатить долг за потребленную электрическую энергию за год в соответствии с коммерческой целью потребления.

Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» проанализировали энергопотребление квартиры и зафиксировали резкое его увеличение. При этом объем был стабильно высоким на протяжении всего года, независимо от сезона.

Например, в январе 2022 - 8026кВт, в июне 2022 – 7098 кВт. Контролер замерила нагрузку на приборе учета, который расположен на лестничной площадке. Его показатель составил 7 кВт. Для сравнения, если в квартире никого нет и работают только бытовые приборы, средняя нагрузка составляет 0,3 кВт. Специалисты сравнили также энергопотребление квартир аналогичных по площади в домах по этой же улице и пришли к выводу, что оно выше в 33 раза. Столько резкое повышение нагрузки в жилых помещениях может быть опасным с точки зрения пожарной безопасности. Бытовые сети не рассчитаны на промышленный объем работы. Как следствие, электрические сети работают на пределе, поэтому у соседей может снижаться напряжение, случаются аварийные отключения электроэнергии, а в некоторых случаях фиксируются даже замыкания проводки и возгорания.

Непрерывная работа оборудования подтвердилась еще одним фактором.

При внешнем осмотре со стороны улицы в окне установлен вентилятор, от которого выходит воздух. Его температура по замеру тепловизора составила +40 градусов. На момент проверки собственника дома не было, чуть позже он пустил в квартиру проверяющих, где энергетики увидели работающее майнинговое оборудование. Мужчина пояснил, что для заработка он использует паяльную станцию, а майнинговое оборудование для обогрева и просушки комнаты, где случился пожар. И позднее даже предоставил справку: возгорание действительно было, но уже более 10 лет назад. В то время как при осмотре кварты ни следов пожара, ни затопления не было. Управляющая компания также не подтвердила необходимость круглосуточного и круглогодичного использования теплового оборудования в квартире.

Энергетики подали иск на «серого» майнера. По решению Свердловского районного суда предприимчивый иркутянин должен заплатить за весь период, когда она занимался добычей криптовалюты, по коммерческому тарифу – это более 260 тыс.рублей. Мужчина с решением не согласился и подал апелляцию. Иркутским областным судом первоначальное решение оставлено без изменений.