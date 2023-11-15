Объемы ввода жилья в Иркутской области планируют увеличить до 2,3 млн кв. м.

К 2030 году объемы ввода жилья в Иркутской области планируют увеличить до 2,3 миллионов квадратных метров в год. Такие цели обозначены в государственной программе «Доступное жилье» на 2024-2030 годы, которая принята на днях в Приангарье. По итогам 2022 года в регионе было построено 1,235 млн квадратных метров жилья. Таки образом, за семь лет показатель планируют увеличить вдвое.

Как рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин, главными целями программы является увеличение годового объема ввода жилья, расселение жителей из аварийного жилого фонда и господдержка в обеспечении жильем льготных категорий граждан. Госпрограмма была утверждена 13 ноября на заседании Правительства Иркутской области, которое прошло под руководством Председателя Константина Зайцева.

Проектная часть госпрограммы включает реализацию проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Молодым семьям - доступное жилье», «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа», «Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда», «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области», «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» и других.

Общий объем финансирования государственной программы составит в 2024 году – 9,6 миллиардов рублей, в 2025 году – 5,1 миллиардов рублей, в 2026 году – 4,3 миллиарда.

– В рамках принятой госпрограммы мы планируем увеличить годовой объем ввода жилья до 2,301 миллионов квадратных метров к 2030 году, расселить до 2024 года 288,2 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, а также оказать к 2030 году поддержку в обеспечении жильем 2,132 тысячам льготным категориям граждан, – отметил Александр Галкин.