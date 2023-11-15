Дубай стал пузырем для многих российских инвесторов

В 2022 году российский инвестиционный спрос на недвижимость в Дубае значительно вырос, увеличившись более чем в 4 раза по сравнению с 2021 годом. Этот рост отражал интерес российских покупателей к возможности сохранения и приумножения своих сбережений в стабильной валюте. Однако в 2023 году наблюдается сокращение российского спроса на 40% относительно предыдущего года, что свидетельствует о меняющейся динамике рынка.

В то время как российские инвесторы стали менее активны, иностранные покупатели продолжают демонстрировать интерес к дубайской недвижимости. В 2023 году объём продаж превысил как показатели 2022 года, так и доковидный уровень 2019 года. Третий квартал показал 23%-й рост количества сделок с иностранцами, что указывает на отсутствие охлаждения рынка и изменение структуры спроса.

«Рынок Дубая сталкивается с перенасыщением предложений. Многие россияне, купившие недвижимость во время прошлогоднего «хайпового» спроса, не смогли получить прибыль из-за временных переездов и изменений на рынке. Некоторые продали свою недвижимость с убытком или вышли в ноль, что свидетельствует о том, что рынок Дубая оказался для них инвестиционным «мыльным пузырем»», – отмечает Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty.

В этом контексте рынок недвижимости Абу-Даби, который только начинает расти и не так перенасыщен, выглядит более привлекательным для инвесторов. Таким образом, несмотря на текущие трудности на рынке Дубая, перспективы регионального рынка недвижимости остаются многообещающими, но с явным сдвигом интересов и предпочтений инвесторов.