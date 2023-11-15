Выдачи льготных ипотек сократились на 15% в октябре

Востребованность льготных кредитов остается на высоком уровне из-за роста ключевой ставки Центробанка, а также притока новых покупателей на рынок ИЖС. Об этом рассказали аналитики Домклик.

В октябре 2023 года было выдано примерно 67,9 тыс. льготных кредитов, что на 15,6% меньше показателя сентября. Доля льготной ипотеки составила 50,9%, это ниже сентябрьского значения всего на 0,9%. По мнению экспертов, востребованность льготных кредитов остаётся на высоком уровне из-за роста ключевой ставки Центробанка и притока новых покупателей на рынок ИЖС.

Лидером среди льготных программ по-прежнему остается Господдержка: её доля в общем числе выдач (24,2%) практически не изменилась с сентября. Наибольший процент кредитов по этой программе был выдан в Республике Тыва (49,9%), Республике Хакасия (34,7%) и Калининградской области (33,8%).

Семейная ипотека занимает второе место: было выдано 22,4% кредитов (доля уменьшилась на 1%). Больше всего доля программы зафиксирована в Республике Адыгея (36,5%), Краснодарском крае (33,1%) и Псковской области (32,1%).

Доля IT-ипотеки не изменилась с сентября, оставшись на уровне 2%. Как и в сентябре, рейтинг регионов по доле выдач возглавила Москва (6,1%), а Санкт-Петербург снова вернулся на вторую строчку (4,7%). На третьем месте – Тверская область (3,8%).

Практически на уровне сентябрьского показателя осталась доля Дальневосточной ипотеки, которая в октябре составила 2,2% (+0,1% с сентября). Наибольшее значение показателя зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (52,8%), Амурской области (43,6%) и Магаданской области (40,2%).