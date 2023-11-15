Продажи премиальных автомобилей вновь растут

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж за 10 месяцев 2023 года на рынке новых премиальных и люксовых автомобилей. Несмотря на отсутствие официальных поставок престижных машин из Америки, Европы и Японии, почти половина из них продаются даже лучше, чем в 2022 году. Lexus и Tesla отметилась ростом объемов бизнеса более чем на треть, Bentley покупали в 1,5 раза чаще, Acura – почти в два, а Lamborghini и Lincoln – более чем в три. Из лидеров разве что ВMW, Mercedes-Benz и Audi пока не могут достичь прошлогодних значений. Однако и для этих «немцев» параллельный импорт привел к тому, что их бизнес остается вполне масштабным. Всего с января по октябрь в России было реализовано более 28 тысяч новых автомобилей престижных марок. Их доля вновь начала расти – с 2,6% в начале года (по итогам января) до 3,1% по итогам октября. В целом, доля премиум-авто по итогам 10 месяцев 2023 года составили 3,4%.

Несмотря на все сложности, созданные санкциями в российском авторитейле, спрос на машины именитых западных и японских «фамилий» отнюдь не снижается. В пику даже самым дорогим «китайцам», они не вызывают вопросов в части престижа. Неудивительно, что, преодолевая все сложности, поставки и продажи таких машин у нас вновь начали расти. Итоги 10 месяцев текущего году подтверждают, что автомобили престижного и люкс класса в России готовы покупать даже по самым внушительным ценам. Range Rover по 27-35 миллионов рублей, Bentley по 53 миллиона и даже Lamborghini по 65 миллионов, – оказалось, что все эти прайсы приемлемы в нынешних российских условиях. По крайней мере, если судить об этом на том основании, что все эти три европейских бренда увеличили объемы бизнеса.

Так, именно Lamborghini по итогам января-октября 2023 года стала той маркой, которая активнее других увеличила продажи в сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 30 до 99 автомобилей (+230%). Очень вовремя бренд активизировал производство всё дорожников Urus, на которые пришлось 86 сделок.

Впрочем, в абсолютных цифрах лидирует едва ли не самый любимый многими автовладельцами в России бренд – BMW (7,4 тысячи а/м, -25%). Новые каналы поставок оказались относительно неплохо отлажены. Однако марке тяжело выйти на объемы прошлых периодов. Уже второй год все ее машины авторитейлеры возят самостоятельно, изыскивая внушительные оборотные средства и не имея прежней финансовой поддержки импортера. Дилерская сеть заметно сжалась, а популярный вот уже почти четверть века бестселлер, вседорожник BMW X5, стоит порой столько же, сколько до пандемии просили за Rolls Royce Сullinan. То же самое во многом касается трех других «немцев»: Mercedes-Benz (5,8 тысячи а/м, -40%), Audi (3,0 тысячи, -20%) и Porsche (1,5 тысячи, -13%).

Lexus, напротив, на фоне прошлогодних провалов сейчас выглядит вполне радужно. В нашей стране раскупили 4,2 тысячи этих автомобилей, на треть больше, чем за 10 месяцев в 2022 году. Этого оказалось достаточно, чтобы прочно закрепиться в тройке самых востребованных марок сегмента. Как и в былые годы, большую долю продаж обеспечивает очень любимый женщинами за комфорт и красоту вседорожник – Lexus RX. Такими же темпами роста отметилась и Tesla (1,1 тысячи, +36%). Bentley покупали в 1,5 раза чаще, Acura и Aurus – почти в два, Lincoln – в три. Среди нарастивших продажи по итогам периода марок нужно отметить также Land Rover (+11%) и Cadillac (+45%). В то же время не сумели прибавить в продажах Volvo, Infiniti, Mini, Jaguar, Rolls Royce и Maserati.

«В масштабах всего нашего постепенно возрождающегося рынка продажи в «штуках» премиальных и люксовых автомобилей по-прежнему относительно невелики. Всего за 10 месяцев было реализовано 28 тысяч престижных машин, а их доля подросла с 2,6% в начале года до 3,1% по итогам октября. Причем только начиная с августа они впервые стали находить более чем по три тысячи покупателей в месяц. А по итогам года их общий объем продаж может составить порядка 33-34 тысяч «штук». И все же более масштабного роста в текущих реалиях ожидать не стоит. Причиной тому будут не столько цены, которые на любую модель марки из нашего топ-20 выглядят заоблачными для покупателя среднестатистического кроссовера Chery или Haval. Главный стоп-фактор дальнейшего роста – привычка клиентов Bentley, Range Rover и прочих Rolls Royce к эксклюзивному уровню сервиса с четко прогнозируемыми сроками обслуживания. Обеспечить его в России сейчас бывает затруднительно даже дилерам с неограниченными связями и оборотными средствами», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Топ-20 премиальных и люксовых марок по итогам продаж октября 2023 года