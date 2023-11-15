Когда выгоднее покупать новостройку?

За последние три года цены на новые квартиры в России выросли колоссально. В Москве средняя стоимость квадратного метра в сделках на первичном рынке с ноября 2020-го увеличилась на 46,9% – со 195,1 до 286,7 тысячи рублей. Покупка новостройки становится все более сложной задачей для рядового россиянина, однако по-прежнему существуют варианты, с помощью которых купить квартиру в новом доме можно по цене ниже рыночной. О них рассказала Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

Как отмечает эксперт, сегодня квартиру в новостройке наиболее выгодно можно купить на двух этапах.

Первый – на стадии закрытых продаж у застройщика, так называемого pre-sale. Данный формат практикуют многие российские девелоперы, предлагая пулы квартир своим постоянным клиентам или агентствам-партнерам. На данном этапе стоимость новостройки будет наименьшей. Далее по мере того, как будет продвигаться стадия строительства, квартиры в проекте будут только дорожать.

«Размер дисконта, который застройщики предлагают на этапе закрытых продаж сегодня, зависит от финансовой модели проекта и стратегии его вывода на рынок. По-прежнему можно приобрести квартиры, которые после ввода дома в эксплуатацию подорожают на 20-30% и даже больше. Причем иногда бывает, что максимальный рост стоимости достигается уже в первые полгода реализации жилого комплекса», – рассказала Екатерина Никитина.

Еще один этап, на котором можно выгодно приобрести квартиру в новом доме, наступает перед самым окончанием строительства. В это время свои объекты по переуступке права собственности выводят инвесторы, которые как раз вложились в проект на стартовом этапе строительства. Чтобы продать свой объект, конкурируя с застройщиком, который распродает оставшиеся квартиры в проекте, привлекая покупателей скидками и акциями, и другими такими же инвесторами, он вынужден снижать цену.

«На столичном рынке жилья минимальный дисконт при продаже квартиры по переуступке составляет 4%, средний – 8-10%. Если реализуется не уникальный по своим характеристикам лот, а у застройщика в данном ЖК остается в продаже большой объем предложения, то скидка может доходить до 15%. При этом можно снизить цену еще на 1-2% в процессе торга. Таким образом, инвестор на данном этапе может предложить очень хорошую цену, так как он уже заработал на проекте за счет роста цены», – добавила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН».

Покупка квартиры по переуступке интересна также тем, что на стартах продаж инвесторы выкупают самые привлекательные лоты – с лучшей планировкой, на востребованных этажах. Таких предложений к моменту сдачи дома у застройщика просто не остается либо остается в очень ограниченном количестве, а покупателям они становятся доступны.