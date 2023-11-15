Молодым работникам в Иркутской области будут возвращать деньги за аренду жилья

Новую меру поддержки хотят ввести в Иркутской области – молодым работникам, закончившим вуз не позже, чем пять лет назад, будут возвращать деньги за аренду жилья. Соответствующий закон сегодня приняли в первом чтении депутаты регионального заксобрания.

Нововведение должно помочь решить проблему дефицита молодых кадров на сельских территориях и в военных городках. Люди, претендующие на льготу, должны работать на этих участках в бюджетных организациях, связанных с медициной, культурой, образованием, социальной сферой.

Начинающие специалисты могут рассчитывать на полное возмещение расходов на жилье, но на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей в месяц. Обязательное условие – отсутствие у семьи недвижимости в населенном пункте, где планируется проживание, либо на расстоянии до 5 километров от него.

Закон продолжат рассматривать во втором чтении.