Рабочий погиб от отравления на производстве в Иркутской области

Уголовное дело возбудили в Иркутской области из-за гибели рабочего в Казачинско-Ленском районе. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент случился в октябре на лесозаготовительном предприятии. Один из его сотрудников находился в колодце на территории завода в поселке Магистральный, где получил отравление сероводородом, от которого погиб на месте происшествия.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», расследование продолжается.