Иркутская область взяла кредит в 900 млн рублей на покупку автобусов

Глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с представителями транспортной отрасли, чтобы обсудить развитие данной сферы в регионе. В рамках переговоров было приято несколько важных решений – подробности рассказал сам губернатор.

«Иркутская область получила специальный казначейский кредит почти в 900 млн рублей. Общая сумма покупки составляет 1,4 млрд рублей. Обновление общественного транспорта ведется в соответствии с поручением Владимира Владимировича Путина», – сообщил он.

Деньги направят на машины компании КАМАЗ, которая поставит в регион 109 пассажирских автобусов, из них 80 – большого класса, 16 – среднего, 13 – малого.

Новые автобусы поступят в муниципалитеты, которые приняли участие в программе и предоставили софинансирование. Иркутску дадут 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, Тулуну – шесть, по три – Усолью-Сибирскому, Братскому и Качугскому районам, Казачинско-Ленскому – два, Осинскому – один.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с Российским автотранспортным союзом – планируется совместная работа в части подготовки новых кадров и повышения квалификации имеющихся, улучшения качества транспортных услуг и уровня их безопасности.

Также планируется взаимодействовать с холдингом «Автобан» в сфере дорожных проектов.