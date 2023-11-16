Скульптура изо льда в форме сердца появилась в центре Иркутска

Сердце, изготовленное из байкальского льда, установили в 130-м квартале Иркутска на площади около скульптуры Бабра – оно является первой фигурой в рамках большого зимнего проекта «Счастье чистой воды», рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Над созданием сердца трудились четыре мастера команды «Ледопластика». Природный материал для него привезли с Куркутского залива – его специально заготовили в прошлом году. Вес скульптуры составил 700 килограммов.

«Мы дали старт уникальному проекту Ледовый город «Счастье чистой воды». Это главное туристическое событийное мероприятие года. В историческом центре появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки», – напомнил мэр Руслан Болотов.

Их разместят вдоль туристического маршрута «Зеленая линия»: на проект понадобится более тысячи кубометров льда.