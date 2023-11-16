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Жители Иркутской области тратят более 40% зарплаты на ежемесячный платеж по ипотеке

Аналитики рассчитали среднюю стоимость платежей по ипотеке в регионах России, в том числе Иркутской области, следует из данных РИА Новости.

В Приангарье, как правило, люди тратят свыше 41% зарплаты на ежемесячный платеж по жилищному кредиту. Средний срок займа в Иркутской области составляет 24 года, цена недвижимости – 3,5 млн рублей.

Больше всего денег на ипотеку в России направляют жители Калмыкии – около 93% заработков, а также Северной Осетии и Карачаево-Черкесской Республики – 81% и 73% соответственно. Меньше всего – Магаданской области, а также Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов: 25,5%, 26,2% и 26,6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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