109 новых автобусов поступит в Иркутскую область к февралю 2024 года

Поставки автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта, во время рабочей встречи в Москве на XVII Международном форуме и выставке «Транспорт России» обсудил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с вице-президентом ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» Николаем Одинцовым. Эта компания, а также ПАО «КАМАЗ» к 1 февраля 2024 года должны поставить в регион 109 автобусов, из них 80 – большого класса, 16 – среднего, 13 – малого. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутская область получила специальный казначейский кредит на поставку автобусов в размере 899,1 млн рублей, общая сумма покупки составляет 1,4 млрд рублей. Обновление общественного транспорта ведётся в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. По условиям предоставления специального казначейского кредита срок поставки подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования – до 1 февраля 2024 года. Нам необходимо сохранить достигнутые договоренности и обеспечить поставку автобусов в установленные сроки, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» поставит 29 единиц техники малого и среднего класса. Из них восемь автобусов – до конца этого года, 21 – до 1 февраля 2024 года. ПАО «КАМАЗ» – 80 автобусов марки «НЕФАЗ», из них 40 в этом году и 40 в следующем.

Новые автобусы поступят в муниципалитеты, которые приняли участие в программе и предоставили софинансирование. Иркутск получит 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, Тулун – шесть, по три – Усолье-Сибирское, Братский и Качугский районы; Казачинско-Ленский район – два, Осинский – один.