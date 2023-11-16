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Траты на еду – самая большая статья расходов жителей Приангарья

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей Иркутской области, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья или ипотеку.

44% опрошенных работников Приангарья сообщили, что самая большая статья расходов за месяц для них – это покупка еды. В целом по стране и Сибирскому ФО доля таких несколько больше - 47%.

На втором месте в числе самых объемных затрат – аренда жилья или ипотека (вариант выбрали 37% респондентов из региона). Для сравнения, по стране в целом ее называли 34% россиян и 35% сибиряков. Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет.

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Третье место поделили две статьи расходов – коммунальные платежи и выплата кредитов (без учета ипотеки) – по 25%. По стране в целом кредиты назвали 22% россиян, в Сибири – 23%. Среди российских регионов наиболее часто оплаты по кредитам, как основную часть расходов, называли   жители Удмуртской Республики (50%), Тюменской и Волгоградской областей (по 37%). При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Далее в списке значимых трат иркутян: дети (21%) и оплата транспорта и обслуживание автомобиля (10%).

Реже всего в числе наиболее крупных статей расходов называли лечение и лекарства, одежду и обувь (по 6%), уход за собой (в т.ч. фитнес, массаж, салоны красоты и т.д.) – 5%, образование, досуг и отдых, а также связь, ТВ, интернет (по 3%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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