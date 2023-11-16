РСХБ и Росприроднадзор благоустроили берега водных объектов в 13 городах с помощью переработанного пластика

Во Всемирный день рециклинга Россельхозбанк и Росприроднадзор подвели итоги реализации серии экологических мероприятий, направленных на охрану водных объектов и их экосистем. В 2023 году в 13 регионах России было установлено 40 скамеек и 33 урны из переработанного пластика, собранного в прибрежных зонах. Скамейки изготовлены из безопасных для окружающей среды материалов, внешне ничем не отличаются от обычных, однако благодаря своей конструкции могут прослужить более 50 лет. Оператор проекта – Фонд «Экология» Россельхозбанка.

Мероприятия по очистке прибрежных зон от бытового мусора, отходов и пластика проводились с апреля по октябрь 2023 года в рамках реализации Плана совместных экологических инициатив РСХБ и Росприроднадзора, утвержденных Попечительским Советом Фонда «Экология» Россельхозбанка. Они включали в себя не только сбор отходов, но и установку скамеек и урн для мусора, произведенных из переработанного пластика, забор проб воды и донных отложений, а также размещение плакатов, мотивирующих заботиться об окружающей среде.

Всего было проведено 13 мероприятий по очистке прибрежной территории таких водоемов, как Черное море, Финский залив, реки Дон, Волга, Иртыш, Тобол, Кама, Миасс, Воронеж, Усманка, Сейм, Рыбинское и Новосибирское водохранилища, Верх-Исетский пруд в 13 регионах России от Краснодарского края до Новосибирской области. В акции приняли участие 520 волонтеров, среди которых сотрудники Росприроднадзора, РСХБ, Фонда «Экология» и представители региональных органов власти. Совместными усилиями было собрано и отправлено на переработку более 17 тонн отходов, а также установлены 40 скамеек и 33 урны из переработанного пластика. Для производства одной такой скамейки необходимо от 80 до 90 килограмм пластика.

Перечень будущих мероприятий на 2024 год РСХБ и Росприроднадзора будет утвержден на очередном заседании Попечительского Совета Фонда «Экология», которое запланировано на конец ноября 2023 года.

«Год еще не завершен, однако уже сейчас можно констатировать, что мы нарастили масштабы деятельности по защите окружающей среды и смогли сделать еще больше для сохранения уникальной природы нашей страны и улучшения качества жизни ее жителей. Если в прошлом году в рамках совместных проектов было собрано 4 т мусора, то в этом году этот показатель превысил 17 т. Выражаю благодарность волонтерам, сотрудникам нашего банка, Фонда «Экология», коллегам из региональных органов власти. Всем, кто не остался безразличным к проблеме и инвестировал свое время и силы в улучшение экологической ситуации в российских городах», - сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Мы отлично поработали в этом году, берега наших рек стали чище. Хочу поблагодарить за это волонтеров, Россельхозбанк, наших сотрудников, всех, кто принял участие в экологических акциях, кто не остался равнодушным. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, условия, в которых мы живем сегодня, работаем, всем хорошо известны, в этой связи выстраиваются приоритеты. Но есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это прежде всего вопросы, связанные с экологией. Участвуя в наших мероприятиях самые обычные люди вносят свой вклад в сохранении экологии страны, ее развитие. Потому что экология - дело каждого. И мы это еще раз доказали», - отметила Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

Как сообщалось ранее, согласно обозначенному плану по спасению природных богатств федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемому в рамках нацпроекта «Экология» на всей территории России, к концу 2024 года общая площадь восстановленных озер и водохранилищ составит 23,5 тыс. га. Экологический эффект смогут почувствовать на себе более 12 млн человек, проживающих на прилегающей к водоемам территории. Всего общая акватория РФ составляет 8,6 млн км².