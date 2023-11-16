Спрос на внесудебные банкротства вырос на четверть

В ноябре процедуру запускали в среднем 38 человек в день, обычно – 30, сообщили «Известиям» в Федресурсе.

В России в период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек, сообщил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5. Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он.

Изменения в закон о несостоятельности, смягчающие критерии допуска физлиц к избавлению от долгов через МФЦ, вступили в силу 3 ноября. По новым правилам, граждане могут банкротиться без суда с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс.). Кроме этого, механизмом теперь могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, которые ранее не подпадали под требования, поскольку их ежемесячные поступления рассматривались как постоянный доход.

Также послабления даны россиянам, долги которых принудительно взыскиваются более семи лет. Вместе с тем вдвое сокращен срок повторного обращения к возможности бесплатного банкротства – с 10 до 5 лет.

Напомним, что по подсчетам Федресурса, за все время существования в РФ института персонального банкротства – с октября 2015 года до 1 сентября 2023 года – суды признали банкротами 972,96 тыс. человек. Механизм, действующий в большинстве развитых стран, по сути своей предназначен для облегчения долговой ноши граждан.

Но в России он два года назад дал отчетливый крен в сторону кредиторов: суды жестко боролись с любыми «нечестными попытками» войти в банкротство, часто приравнивая безграмотность и нерасторопность к недобросовестности, отказывая гражданам в списании долгов. К банкам, которые продолжали выдавать кредиты физлицам с зашкаливающей долговой нагрузкой, вопросов не возникало.

Однако в 2022–2023 годах тренд развернулся. Суды стали относиться к гражданам мягче и благосклоннее. Статистически тренд проявился, например, в уменьшении числа отказов в списании долгов.