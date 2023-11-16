ИНК подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией муниципальных образований Иркутской области

Предметом соглашения является развитие местного самоуправления, развитие системы профессионального образования, трудоустройство жителей Иркутской области на объектах ИНК. Цель подписания – создание комфортных условий для жизни населения северных территорий. Стороны также будут отстаивать взаимные интересы при взаимоотношении с третьими лицами, обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия и разрабатывать проекты и инициативы.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, подписание соглашения является знаковым мероприятием. Правительство Иркутской области и региональное заксобрание должны думать о развитии промышленности, о роли государственного финансирования со стороны регионального и федерального бюджетов в развитии инфраструктуры будущих инвестиционных проектов, и символично, что системный подход во взаимодействии между ИНК и ассоциацией муниципальных образований Иркутской области привел к подписанию соглашения.

– В последние годы пришло понимание того, что крупный бизнес не может развиваться в отрыве от территории, на которой осуществляется производственная деятельность. Сейчас это остро необходимо, потому что просто платить налоги и создавать рабочие места недостаточно. Необходимо вести диалог со всеми заинтересованными сторонами. Коллеги из ассоциации имеют огромный опыт, которым они готовы делиться в том числе с нами, с муниципальными образованиями наших территорий присутствия, – сообщил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.

Ассоциация муниципальных образований Иркутской области – некоммерческая организация, основные задачи которой заключаются в обобщении и распространении лучших муниципальных практик, обучении и повышении компетенций муниципальных команд. ИНК и ассоциация муниципальных образований Иркутской области уже начали активную работу в рамках подписанного соглашения.