Алюминиевая Ассоциация разрабатывает региональные программы развития

В Иркутске состоялся первый региональный форум «Алюминий для инноваций в строительстве и инфраструктуре». В мероприятии приняли участие представители органов власти и муниципалитетов, профильных министерств и ведомств, научных центров, депутаты, архитекторы и дизайнеры, представители компаний-производителей. Мероприятие посетили: А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области; М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области; В.Ю. Цишковский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области; П. А. Богатырев, министр спорта Иркутской области; М.Е. Девочкин, депутат ЗС Иркутской области; А.С. Кузин, глава Тайшетского муниципального образования; А.Ю. Тенигин, глава Шелехова, А. Ю. Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры России» и другие.

Участники форума обсудили вопросы разработки и реализации региональной программы по применению высокотехнологичной продукции из алюминия и алюминиевых сплавов, перспективные инициативы и проекты для развития Иркутской области и Байкальского региона, а также создание условий для расширения использования высокотехнологичной алюминиевой продукции в различных сферах.

На открытии форума с приветственным словом выступили И.С. Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, Н.И. Шумаков, президент Союза архитекторов России, А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области; М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области.

Министр строительства Иркутской области Александр Галкин: «Алюминий – стратегический металл, и изделия на его основе – качественные и высокотехнологичные. Он является экспортной единицей, и нам необходимо наращивать его потребление для достижения технологического суверенитета. Сейчас складывается возможность нарастить его потребление».

Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова: «Нам необходимо развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, и мы для этого создаем все условия и готовы оказывать содействие. На территории Иркутской области производится 1,5 млн тонн алюминия, и потенциал для развития переработки огромен».

Н.И. Шумаков, президент Союза архитекторов России: «Алюминий – материал, который обладает уникальными свойствами и имеет прекрасные перспективы применения в архитектуре и строительстве. Консолидация усилий архитекторов и проектировщиков с представителями компаний, производящими разнообразную алюминиевую продукцию, даёт нам прекрасные результаты в увеличении объема применения алюминия в строительстве, и, что особенно важно, способствует повышению качества архитектуры, открывает новые возможности для создания уникальных объектов. Можно с уверенностью говорить, что алюминий завтра – это материал с большой перспективой, что вдохновляет архитекторов».

Спикеры форума рассказали о том, как применяются алюминиевые решения в Иркутской области, а также широких возможностях использования алюминия в строительстве, городской и дорожной инфраструктуре, энергетике, туризме и региональной авиации. Также в рамках форума президент Союза архитекторов России анонсировал международный архитектурный конкурс «Модульные решения для туристической инфраструктуры». «Перед Агентством по туризму Иркутской области, как и перед всей страной, стоит задача создания комфортной туристической инфраструктуры. Строительство быстровозводимых экологичных модульных отелей с применением алюминия позволит развивать это направление», - отметил Н.И. Шумаков.

Алюминиевая Ассоциация ведет активную работу по популяризации и расширению применения алюминиевых решений во всех субъектах Российской Федерации. Укрепление деловых контактов способствует выработке совместных подходов по достижению задач по повышению энергоэффективости, экологичности, эстетичности и экономичности инфраструктурных объектов с учетом принципов «зеленого» строительства. Это отвечает целям принятого в мае года Плане Правительства по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности 2025-2030.

Одним из ключевых пунктов Плана является подготовка и реализация региональных программ по применению высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и сплавов на его основе в различных сферах – от транспортной инфраструктуры и жилищного строительства, до объектов здравоохранения и образования.

Реализация региональных программ развития позволит повысить информированность на местах о преимуществах алюминиевых решений, а также определить конкретные параметры потребностей регионов в продукции из алюминия. Выполнение пунктов плана окажет положительный синергетический эффект на развитие смежных отраслей: строительство, транспортную инфраструктуру, энергетику, товары народного потребления, автопром и др.

Подводя итоги форума Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации отметила: «Наша цель – повышение качества городской среды и инфраструктуры. Применяя новые инновационные экологичные решения для дорожного строительства, создания новой современной причальной инфраструктуры, строительства жилых и социальных объектов, мы повышаем качество жизни и уровень привлекательности региона. На форуме в Иркутске мы презентовали работу по подготовке региональных программ. Участники форума поддержали инициативу Алюминиевой Ассоциации – совместными усилиями на базе Минэкономразвития будут разработаны планы по расширению использования высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов, что в конечном итоге приведет к формированию более качественной, экологичной и комфортной среды».

На форуме с докладами выступили эксперты Алюминиевой Ассоциации: Марат Жихарев, Артём Сюваткин, Михаил Рудык, Евгений Васильев, Виктор Иваненко, Елена Котельникова, а также Дмитрий Логунов, ООО «Алюмсилл»; Вера Синельщикова, «Албес»; Павел Моряков, генеральный директор Москабельмет, руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации; Андрей Какорин, исполнительный директор АО "Иркутсккабель" (Ункомтех); Евгений Чеботарев, руководитель проектов «АлюмПарк»; Александр Аверин, компания «Несущие Системы»; Алексей Лаукарт, генеральный директор ООО «Родер». Модератор мероприятия – Елена Асанова, директор по взаимодействию с рынком Алюминиевой Ассоциации.